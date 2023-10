Veröffentlicht am 30. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen

Samstagnachmittag, 28. Oktober 2023, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, in der Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellter, Opel Corsa durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher kollidierte beim Zurücksetzen in eine Parktasche mit dem Opel. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen Land Rover mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Neuwied (NR) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei