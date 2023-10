Veröffentlicht am 29. Oktober 2023 von wwa

ANHAUSEN – Widerstand gegen Polizeibeamte in Anhausen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Beamte der Polizei Straßenhaus vom Sicherheitsdienst der Kirmes in Anhausen zur Unterstützung gerufen. Bei der Durchsetzung des Hausrechts kam es zu Streitigkeiten zwischen Personengruppen. Im Rahmen der Einsatzwahrnehmung wurden die Beamten bei der Durchsetzung eines Platzverweises aggressiv angegriffen, hierbei kam es auch zu Beleidigungen. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden auch Gegenstände nach den Beamten geworfen. Zeugen zu der Sache werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei