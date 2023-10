Veröffentlicht am 29. Oktober 2023 von wwa

KIRCHEN – Gleich dreifache Premiere am Druidenstein

Erstmals boten die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) ihren Gästen von nah und fern eine geführte Halloween-Wanderung in Kirchen-Herkersdorf. Mit am Start waren die als Hexen verkleideten Wander- und Gästeführerinnen Michaela Stötzel und Susanne Steiner, beide zugleich aktive und sehr engagierte „Siegperlen“. Diese waren die Route bereits im Voraus mit sehr viel Liebe zum Detail abgegangen, um sie passend zur Halloween-Tour zu schmücken. Für Groß und Klein wurden auf der sechs Kilometerrunde zahlreiche Überraschungen geboten. Immer wieder tauchten entlang des Wanderpfades Hexen, Geister und sogar Spinnen auf. Die Teilnehmer erlebten wahrlich eine mystisch schöne Wanderung rund um Herkersdorf.

Vom Wanderparkplatz Auf der Sohle ins Imhäusertal und weiter über den historischen Kreuzweg hinauf schlängelte sich der Tross an kleinen und großen Wanderfreunden hinauf zum Nationalen Geotop Druidenstein. Hier hatte die Feldküche Giebelwald mit Peter Koch zum ersten Mal auf der gegenüberliegenden Seite des Ottoturms aufgeschlagen und lud alle Gäste, Spaziergänger, Wanderer und Hungrigen zu einem deftigen Druidentopf sowie Kaffee mit Waffeln ein – lecker!

Wo nun niemand mit gerechnet hatte, folgte in der einmaligen Naturkulisse des Druidensteins ebenfalls als Premiere und absolutes Highlight des Tages ein gesanglicher Live-Auftritt durch Thorsten Uebe-Emden im Kostüm des Druiden vom Druidenstein – Das Musical. Am Fuße des Naturdenkmals wurden zudem Herke mit ihrem Geliebten Caradoc gesichtet.

Auch Tourismusmanager der Verbandsgemeinde Kirchen und zudem Vorsitzender der Wanderfreunde „Siegperle“ Sven Wolff, der die Wanderer bereits am Parkplatz willkommen hieß sowie Michael Wäschenbach, MdL, zählten zu den begeisterten Zuschauern und Zuhörern der Live-Show-Einlage.

Eine Fortsetzung der Gäste- und Wanderführungen durch die Wanderfreunde „Siegperle“ ist auch im nächsten Jahr geplant. Man darf also gespannt sein.

Jetzt fiebert das 40-köpfige Helferteam der „Siegperle“ zunächst einmal dem Kirchener Stadtfest am 05. November entgegen, in dessen Rahmen zum zweiten Mal ein Internationaler Wandertag mit Start und Ziel auf dem Rathausplatz (Tourist-Information) organisiert wird. Hier besteht die Auswahl zwischen einem markierten Streckenangebot von 5, 10 und 15 Kilometer Länge. Der Start auf die Strecken ist beliebig für 5 und 10 Kilometer von 8 bis 14 Uhr sowie von 8 bis 13 Uhr für die 15 Kilometerrunde möglich. Zielschluss ist um 16 Uhr. Die Startkarten für alle Strecken sind am Stadtfesttag direkt in der Tourist-Information erhältlich. Fotos: Siegperle