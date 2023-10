Veröffentlicht am 29. Oktober 2023 von wwa

HACHENBURG – Ein einmaliges Erlebnis mit La Signora

Ich war bei der Hachenburger KulturZeit und habe La Signora – Carmela de Feo gesehen. Wobei „gesehen“ zu wenig gesagt ist. Erlebte wäre das richtigere Wort. Von der ersten Sekunde an hatte La Signora den Saal im Griff und hat mit einer wunderbaren Leichtigkeit und Charm sämtliche Wahrheiten, Übertreibungen und alltäglichen Dinge rausgehauen. Ich habe in der letzten Zeit selten so viel und so laut gelacht. Da ich mit meiner Kamera rechts vor der Bühne saß wurde ich das ein oder andere Mal „beachtet“ – aber wie gewünscht, La Signora, habe ich den Erotik Kalender 2024 umgesetzt. Dank der atemberaubenden Motive ging es leicht von der Hand. Danke für einen wundervollen Abend. Text und Fotos: Diana Wachow