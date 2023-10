Veröffentlicht am 29. Oktober 2023 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Saynstraße in Hachenburg

Am 28. Oktober 2023 in der Zeit zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wurde ein Hyundai, in der Farbe Grau, auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes durch Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet Zeugen sich unter der Rufnummer: 02662-95580 zu melden. Quelle: Polizei