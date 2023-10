Veröffentlicht am 29. Oktober 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Kaffeeklatsch in Oberwambach

Eine schöne Idee setzten Gabi und Klaus Liepke, Vorstandsmitglieder von „Wir in Wannmisch“, zusammen mit Anne und Willi Wirths, sowie Mai und Roustiam Chakirov in die Tat um.

Am Sonntag organisierten sie zum ersten Mal einen Kaffeeklatsch. Dazu waren alle Oberwambach, aber auch viele Freunde und Bekannte in das Oberwambacher Gerätehaus eingeladen. Der Einladung folgten über 50 Personen, die es sich bei frischen Waffeln, selbstverständlich mit heißen Kirschen und Sahne, selbstgebackenem Kuchen, frischem Kaffee und dem einen oder anderen kühlen Getränk, richtig gut gehen ließen.

Wie immer bei Veranstaltungen in Oberwambach waren alt und jung vertreten. Es gab intensive Gespräche und die Kinder hatten Gelegenheit, zusammen zu spielen. Einen großen Dank sprach man den Organisatoren aus, die keine Mühe gescheut haben, einen tollen Nachmittag vorzubereiten. Was aber sehr wichtig ist, es wird sicher demnächst eine Wiederholung geben. Text und Fotos: Wir in Wannmisch