Veröffentlicht am 28. Oktober 2023 von wwa

ST KATHARINA – Verkehrsunfall in St. Katharinen

Am Donnerstag, 26. Oktober kam es gegen 06:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der unfallbeteiligte PKW beabsichtigte aus der Kolpingstraße in die Linzer Straße in Fahrtrichtung Hargarten abzubiegen. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn verlor die Betroffene beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihren PKW und kollidiert mit der auf der rechten Fahrbahnseite befindlichen Hauswand und Zaun und mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An der Hauswand und am Zaun entstand Sachschaden. Die Betroffene verletzt sich und wurde zur weiteren Abklärung dem Krankenhaus Linz zugeführt. Quelle: Polizei