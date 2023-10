Veröffentlicht am 28. Oktober 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Tatortsuche nach Diebstahl in Linz am Rhein

Samstag, 28. Oktober 2023 wurde eine männliche, wohnungslose Person durch die Polizei Linz am Rhein in Verhinderungsgewahrsam genommen, da sie eine Mehrzahl von Straftaten (Eigentumsdelikte) im Verlauf der letzten Stunden begangen hatte. Eine vor der Ingewahrsamnahme avisierte Vorführung des Mannes wurde seitens der Staatsanwaltschaft Koblenz abgelehnt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach den Geschädigten mindestens zweier Eigentumsdelikte. Entwendet wurden zwei noch original verpackte Ciatronic Heizlüfter, sowie ein Handbeil mit einem neonroten Griffstück. Wer Angaben zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände machen kann, meldet sich bitte zeitnah bei der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430. Quelle und Foto: Polizei