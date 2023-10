Veröffentlicht am 28. Oktober 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Alten Friedhof und Kirchen entdecken – Tourist-Information bietet im November wieder zwei interessante Führungen an

Die Neuwieder Tourist-Information bietet im November wieder zwei Führungen an: Am Sonntag, 5. November, geht es mit K.D. Boden über den „Alten Friedhof“, am Samstag, 11. November führt Pfarrer Werner Zupp zu Kirchen und religiösen Gedenkstätten.

Bei Führung über den Alten Friedhof steht das ehemalige Friedhofsgärtnerhäuschen im Fokus. Dessen Wände zieren zahlreiche historische Porträts bekannter Neuwieder, die ihre letzte Ruhestätte auf dem Gelände gefunden haben. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße.

Mennoniten, Herrnhuter, Juden und Katholiken sowie natürlich auch Protestanten: Neuwieds Stadtgeschichte ist eng mit der Vielfalt unterschiedlicher Religionsgemeinschaften verwoben – bis heute. Einen Einblick in diesen Facettenreichtum gibt Kenner Werner Zupp allen Interessierten bei der Führung „Kirchen- und Religionsgemeinschaften“. Dazu treffen sich die Teilnehmenden um 14 Uhr vor dem Schloss Neuwied.

Eine Anmeldung für diese ist bis zwei Tage vorher bei der Tourist-Information telefonisch unter 02631 802 5555 oder per E-Mail an tourist-information@neuwied.de möglich. Die Tourist-Information Neuwied organisiert regelmäßig Führungen in der Stadt und durch die Natur, manche Orte werden auch mit dem Fahrrad oder per Bus erkundet. Termine und Details finden Interessierte unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.