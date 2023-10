Veröffentlicht am 27. Oktober 2023 von wwa

KIRCHEN – Nachwuchs spielerisch für Recycling begeistern – Kitas in Kirchen beteiligten sich an Nachhaltigkeitswoche

Anlässlich der Europäischen Nachhaltigkeitswoche haben sich die Kinder der drei städtischen Kitas Wirbelwind, Im Wiesengrund und St. Nikolaus sowie der DRK-Kindertagesstätte am Krankenhaus Kirchen mit der Bedeutung der Mülltrennung und Müllvermeidung auseinandergesetzt. Hierbei war den pädagogischen Fachkräften wichtig, bei den Kindern spielerisch ein Interesse für das Thema zu wecken.

So bastelten die Kinder der Kita Wirbelwind Freusburg Bildkarten mit verschiedenen Produkten, die Hinweise darauf geben, in welchen Eimer der jeweilige Müll hineingehört. Um weitere recycelbare Ressourcen kennenzulernen, hatten die Kinder außerdem beim Wegbringen von Glasmüll geholfen. An den Altglascontainern erkannten die Kinder schnell, dass die verschiedenen Farben der Gläser ebenfalls sortiert werden müssen.

Im neuen Kinderrestaurant der Kita „Im Wiesengrund“ Herkersdorf/Offhausen trennen die Kinder ihren Müll selbständig nach dem Frühstück. Die Jüngeren lernen dabei von Größeren. Bei Gesprächsrunden und einem Wissensquiz konnten die Kinder ihre bereits vorhandenen Kompetenzen ausbauen. Die Kindertagesstätte verzichtet im Hinblick auf Nachhaltigkeit bereits einige Jahre auf gedruckte Elternbriefe und versendet diese ausschließlich in digitaler Form.

Kinder, Familien und Fachkräfte der Kita St. Nikolaus Kirchen sammeln regelmäßig wiederverwendbare Abfallprodukte, um damit kreativ tätig zu werden. Dabei nimmt man gerne auch Recyclingmaterialien von Firmen entgegen. So werden aus Garnspulenhaltern Steckspiele gebastelt und aus Pappkartons Raketen gebaut. Aus geschreddertem Papier entstehen Schwarz-Weiß-Kunstwerke.

Auch in der DRK-Kindertagesstätte wird mit Restmaterialien kreativ gebastelt. In der Aktionswoche sortierten die Kinder außerdem fleißig Müll und sammelten in der Stadt Abfall. Ein umgedichtetes Lied zum Thema Müll ist bei vielen Kindern zum Ohrwurm geworden. Regelmäßig sollen Projekte zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Kitaalltag mit einfließen.