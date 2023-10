Veröffentlicht am 27. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gelebtes Ehrenamt dank Kleiderspenden

Dass wir seit Jahrzehnten Mitmenschen der Jahreszeit entsprechende Kleidung zu Verfügung stellen können, verdanken wir unserem ehrenamtlichen Team. Ohne deren Engagement wäre der Betrieb einer Kleiderkammer in dieser Form nicht möglich. Für die Helferinnen ist dies eine effektive und abwechslungsreiche Beschäftigung von „Mensch zu Mensch“. Ihre Hauptaufgabe ist vor allem die Ausgabe und Sortierung der Kleiderspenden.

Ebenso lobenswert ist die Unterstützung der Bevölkerung. Sachspenden in Form von gut erhaltener Kleidung können während der Öffnungszeiten in Altenkirchen abgegeben werden. Nicht angenehm ist es, wenn die Mitarbeiterinnen in abgegebenen Säcke oder Kartons Inhalte finden, die einfach nur ekelig sind. Hierzu gehören schmutzige, mit Mäusekot überzogene Wäsche, zerrissene Tücher, gefüllte Windeln bis hin zur Schlangenhaut. Diese Sachen gehören auf keinen Fall in die Kleiderkammer! Sie sollten entweder sofort in der Mülltonne entsorgt werden oder, wenn es sich um nicht mehr tragbare unsaubere Textilien handelt, in die bereitgestellten Kleider-Container im Landkreis zur Verwertung gegeben werden.

Vielmehr benötigen wir z. B. den Pullover, der nicht mehr gefällt, die Jeans, die zu klein geworden ist, usw. Die Kleiderspenden sollten sauber sein, damit sie sofort weitergeben werden können. Jeden Mittwoch kann die Kleiderkammer ohne Anmeldung von 09.00 bis 11.30 Uhr besucht werden.