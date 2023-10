Veröffentlicht am 27. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Synode des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen

Am 11. November 2023 findet die Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen statt. Die Synode, das oberste Leitungsgremium des Kirchenkreises, beginnt um 8:30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Christuskirche in Altenkirchen und wird anschließend im Theodor-Maas-Haus fortgesetzt. Nach einem Bericht der Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide, der Aussprache zu Berichten der Gemeinden, Synodalbeauftragten und Werke des Kirchenkreises stehen unter anderem kreiskirchliche Finanzen, Wahlen und Berufungen im Mittelpunkt der Synode. Das Ende der Tagung ist gegen 17:00 Uhr geplant. Gäste sind bei der Kreissynode herzlich willkommen. Um Anmeldung unter superintendentur.altenkirchen@ekir.de wird gebeten.