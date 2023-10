Veröffentlicht am 27. Oktober 2023 von wwa

LAHNSTEIN – Raubüberfall auf Shell-Tankstelle in Lahnstein

Am 26. Oktober 2023 betrat ein unbekannter Mann gegen 19.09 Uhr die Shell-Tankstelle in der Braubacher Straße in Lahnstein und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich. Der Täter, dunkel gekleidet, hatte sich aus Richtung des in der Nähe befindlichen ALDI- Discounters der Tankstelle genähert und entfernte sich nach der Tat wieder zurück in die Richtung des Marktes. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261- 103 2656, 0261 – 92156 390 (Kriminalwache)oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei