Veröffentlicht am 27. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – 77-Jähriger Stuttgarter vermisst

Seit dem 26. Oktober 2023 wird der 77-jährige Max Jochen Neuhäuser aus Stuttgart vermisst. Neuhäuser hat sich am Sonntag, 22. Oktober 2023, in einer Weinstube in Bremm (Kreis Cochem-Zell) eingemietet und wollte dort bis zum 27. Oktober 2023 bleiben. Er ist von einer Bediensteten der Weinstube letztmalig am Montag, 23. Oktober 2023 gegen 10:00 Uhr, beim Frühstück gesehen worden. Der Aufenthaltsort von Neuhäuser ist seit diesem Zeitpunkt unbekannt und es ist nicht bekannt, wohin er sich begeben wollte. Möglicherweise wollte er in der Moselregion wandern gehen und befindet sich in einer hilflosen Lage.

Personenbeschreibung:

– 77 Jahre alt

– 1,80 bis 1,85 Meter groß

– Halbglatze mit seitlich grauem Haar

– schlanke / hagere Figur

– heller Hauttyp

– gepflegte äußere Erscheinung

– dürfte eine grüne Plastiktasche, sowie eine alte Spiegelreflexkamera mitführen

– zur Bekleidung ist nichts bekannt

– Hinweise zu Fortbewegungsmittel liegen nicht vor, da er mit der Bahn angereist ist

Ein Lichtbild des Vermissten ist hier zu finden: https://s.rlp.de/TWtB9

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Herrn Neuhäuser machen? Wer hatte nach dem 23.10.2023 Kontakt zu Herrn Neuhäuser? Wo wurde er letztmals gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, 02671-9840. Quelle: Polizei