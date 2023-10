Veröffentlicht am 22. Oktober 2023 von wwa

RHEINBREITBACH – Jugendliche zünden zur Nachtzeit Knallkörper in Rheinbreitbach, in der Burgstraße

Am 21. Oktober 2023 wurden der Polizei gegen 00:30 Uhr Böllerexplosionen in Rheinbreitbach gemeldet. Als eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz vor Ort eintraf, ergriff eine Gruppe Jugendlicher die Flucht. Den eingesetzten Beamten gelang es, einen Angehörigen der Gruppe festzuhalten und so die Personalien von allen Beteiligten zu ermitteln. Bei den gezündeten Böllern könnte es sich nach Zeugeneinschätzung um nicht zugelassene Knallkörper, sogenannte Polenböller, gehandelt haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Quelle: Polizei