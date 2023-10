Veröffentlicht am 22. Oktober 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung an PKW in Bad Hönningen, in der Hauptstraße

In der Nacht zwischen 20. und 21. Oktober 2023 beschädigten Unbekannte einen PKW in Bad Hönningen. Der Lack der Motorhaube wurde zerkratzt und der Heckscheibenwischer abgerissen. Die Polizei Linz hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen.