Veröffentlicht am 21. Oktober 2023 von wwa

WEYERBUSCH – Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Frankfurter Straße 25, in 57635 Weyerbusch

Am Freitag, 20. Oktober 2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatzgelände der Filiale „Penny“ in Weyerbusch. Eine Mitarbeiterin stellte ihren PKW gegen 14:00 Uhr in der Nähe der Einkaufswagen ab. Gegen 22:15 Uhr bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugfront. Die Polizei in Altenkirchen hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02681/946-0. Quelle: Polizei