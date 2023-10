Veröffentlicht am 21. Oktober 2023 von wwa

BETZDORF – Diebstahl zweier Feuerzeuge in Betzdorf führt zu körperlichem Angriff

Donnerstagvormittag, 19. Oktober 2023 um 10:40 Uhr entwendete ein 34jähriger Mann aus einem Kiosk in der Decizer Straße in Betzdorf zwei Feuerzeuge, wurde hierbei vom Ladeninhaber erwischt und angesprochen. Daraufhin schlug der Mann den Ladeninhaber und verletzte ihn an der Lippe. Er konnte bei seiner anschließenden Flucht durch den Inhaber und einen Zeugen verfolgt und im Verlauf durch die alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Anzeigenaufnahme und Identitätsfeststellung wurde er wieder entlassen. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Quelle: Polizei