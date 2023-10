Veröffentlicht am 21. Oktober 2023 von wwa

ANDERNACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 9 in Höhe Brohl-Lützing

Um 11:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 9, in Höhe Brohl-Lützing, in Fahrtrichtung Bonn. Zum Unfallhergang ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei bekannt, dass der Fahrer eines Kleintransporters aufgrund von Ablenkung auf ein vorausfahrendes Traktor-Anhängergespann auffuhr. Der Traktor kann lediglich mit einer Maximalgeschwindigkeit von 31 km/h geführt werden. Aufgrund des schweren Aufpralls überschlug sich der Traktor samt Anhänger. Der gegnerische PKW wurde gegen eine rechtsseitige Mauer abgewiesen und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer des Traktors erlitt eine Kopfverletzung und wurde nach der Erstversorgung zwecks weiterer Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallgegner blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden zum Zwecke der weiteren Ermittlungen der Polizei sichergestellt. Daneben wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzubestellt. Die B 9 musste für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte nach Reinigung durch die Straßenmeisterei wieder frei gegeben werden. Quelle: Polizei