STADT NEUWIED – Hell leuchten wie Sonne, Mond und Sterne – Martinszug-Termine aller Neuwieder Stadtteile im Überblick

Wenn jedes Jahr im November die Martinszüge Straßen und Gassen in buntes Licht tauchen und feierlicher Gesang in die Nacht erklingt, strahlen die Kinderaugen mindestens genauso hell wie die selbstgebastelten Laternen. Alle Termine der Neuwieder Martinszüge 2023 in der Übersicht:

Altwied : Samstag, 4. November, 18 Uhr Aufstellung: Parkplatz vor der Burg; Weg (wie Vorjahr): Burgtorstraße bis Wendehammer, durch Oberstraße, wieder Burgtorstraße zurück zur Feuerstelle am Wendeplatz Mühlenbach-Wiedufer

Block: Montag, 6. November, 17.30 Uhr Martinsfeier in der katholischen Kirche Heilige Familie; 18 Uhr Umzug; Weg (wie Vorjahr): Mittelweg über Rastenburger Straße bis Wendekreis, dann zurück bis Einmündung Memelweg, über Memelweg zurück zur Feuerstelle hinter dem Kindergarten.

Engers: Freitag, 10. November, 17 Uhr Martinsfeier in der Pfarrkirche St. Martin; 18 Uhr Laternenzug; Weg: Ab „Altes Rathaus" in Schillergasse, Johannisstraße, Falksgasse, Alte Schlossstraße, Clemensstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Klosterstraße bis Feuerstelle Rheinufer bzw. neben dem Bolzplatz.

Feldkirchen: Mittwoch, 15. November, 17.30 Uhr Wort-Gottesdienst in der Kirche St. Michael; anschließend Laternenzug; Weg: Über Fahrerstraße in Richtung Feldkirchen bis Einmündung Feldkircher Straße, weiter über Feldkircher Straße bis zur Feuerstelle Landesblindenschule, Rasenfläche, rechte Einfahrtseite (Gelände Eingang Blindenschule).

Gladbach: Freitag, 10. November, 18 Uhr Martinsfeier in der katholischen Kirche; 18.15 Uhr Umzug; Weg: Von der Kirche zur Feuerstelle in der verlängerten Sandgasse auf dem Feld am Wendehammer.

Heimbach-Weis: Freitag, 10. November, 17.30 Uhr Martinsfeier in der Kirche Heimbach; anschließend Laternenzug; Weg: Ab Marktplatz Heimbach über Burghofstraße, Markenweg, Auf dem Pirlich, Burghofstraße und Fürther Weg zur Feuerstelle „Am Königsgericht".

Hüllenberg: Freitag, 17. November, 18 Uhr Weg (wie Vorjahr): Ab Bushaltestelle Höhenstraße über Windhauser Weg, Pause am „Spieser Eck", danach weiter Windhauser Weg in Max-Dünnebier-Straße, über Feldweg bis Feuerstelle.

Irlich: Freitag, 10. November, 17.15 Uhr Wort-Gottesdienst in der katholischen Kirche; anschließend Umzug; Weg (wie Vorjahr): Ab Kirche über Apostelstraße, Talweg, Schultheiß-Damen-Straße bis zur Feuerstelle am Wiedufer (Kirmesplatz).

Neuwied-Innenstadt: Freitag, 10. November, 17.30 Uhr Weg (wie Vorjahr): Ab Luisenplatz über Mittelstraße, Heddesdorfer Straße zur Feuerstelle auf der Heddesdorfer Kirmeswiese.

Niederbieber-Segendorf: Freitag, 10. November, 18 Uhr Wort-Gottesdienst in der Bonifatius Kirche; anschließend Martinszug; Weg: Von der Kirche über Kurt-Schumacher-Straße bis zum Wirtschaftsweg Richtung Bauernhof Glabach, dann weiter bis zur Feuerstelle auf der Wiese, linke Seite, unterhalb des Hofs.

Oberbieber: Freitag, 10. November, 17 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche; 17.30 Uhr Umzug; Aufstellung: „Lila Platz" (Wallbachstraße); Weg: Vom „Lila Platz" rechts in die Friedrich-Rech-Straße, dann links in die Braunsbergstraße, wieder links auf Braunsbergstraße bleibend, danach rechts in die Straße „Zum Aubachtal" bis zur neuen Feuerstelle auf dem Parkplatz am Schwimmbad

Rodenbach: Montag, 13. November, 18 Uhr Weg: Ab Kindertagesstätte, Zeilbäumerweg bis Blütenstraße, dann Tonnenbergstraße, Niederbieberer Straße bis zur Kreuzung „Auberg", links in die Straße „Auberg", zurück in Zeilbäumerweg und Blütenstraße, rechts abbiegen und bis zur Feuerstelle am Sportplatz

· Torney: Montag, 13. November, 17 Uhr Weg (wie Vorjahr): Ab dem Kindergarten zur Feuerstelle im Feld, links hinter dem Bürgerhaus, links vom Bolzplatz