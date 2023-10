Veröffentlicht am 22. Oktober 2023 von wwa

ASBACH – Basiswissen für glückliche Hühner

Am 2. November findet von 18 bis 20:30 Uhr in der Realschule plus in Asbach erstmalig ein Kurs der KreisVolkshochschule Neuwied rund um die private Hühnerhaltung statt. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit der Haltung eigener Hühner. Und es gibt viele gute Gründe dafür: der Wunsch eigene Lebensmittel zu erzeugen, zurück zur Natur kommen, Entschleunigung finden und die Faszination Hühner entdecken. Geflügelhaltung im Kleinen muss aber auch artgerecht und tierfreundlich sein. Damit der Start in die Geflügelhaltung gelingt, richtet sich dieser Kurs an private Geflügelhalter und die, die es werden möchten.

In diesem Seminar werden wertvolle Tipps sowie allgemeine Kenntnisse und praktische Fähigkeiten rund um die Hühnerhaltung vermittelt, z.B. die wichtigsten Grundlagen zur Haltung, die Vorstellung verschiedener Rassen, Bedürfnisse des Geflügels, Tierbeurteilung und vieles mehr.

Axel Hilckmann ist Tierwirt, Fachrichtung Geflügel und hat Landwirtschaft und Agrarhandel studiert. Parallel hat er über viele Jahre mit seiner Familie die Brüterei Hilckmann Schabrockerhof GmbH betrieben. Er war 10 Jahre lang Bio Geflügelberater bei der Bioland Beratung in Bayern und Baden-Württemberg und gehört jetzt dem Ökoteam der Landwirtschaftskammer NRW an.

Der Kurs kostet 30,00 Euro pro Person. Kinder nehmen kostenfrei teil. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/A153 oder 02683 9120