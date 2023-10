Veröffentlicht am 21. Oktober 2023 von wwa

BODEN – Landfrauen besuchen den Abfallwirtschaftsbetrieb der Firma Bellersheim

Um der Frage nachzugehen „Was passiert eigentlich mit unserem Müll?“ besuchten die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen den Wertstoffhof der Firma Bellersheim in Boden. Betriebsleiter Torsten Henn erklärte den Besucherinnen den Weg des Abfalls von der Anlieferung bis zur Weiterverwertung. Der zertifizierte Entsorgungsfachbetrieb verfügt über eine Sortieranlage, die Industrie- und Gewerbeabfälle sowie Baustellen- und Haushaltsabfall und Sperrmüll nahezu vollautomatisch trennt. Das Ziel ist, möglichst sortenreine Abfälle zu bekommen, die dann dem Recycling zugeführt werden können. Diese Anlage hat eine Verarbeitungskapazität von 90.000 Tonnen im Jahr.

Während die Landfrauen an Bergen von Plastik, Pappe, Holz, Glas, Metall und Matratzen vorbeigingen, erklärte Henn, dass je besser der Verbraucher vorsortiert, umso kleiner der Aufwand bei der Nachsortierung ist. Dabei sei festzustellen, dass die Menschen auf dem Dorf sorgfältiger sortieren als diejenigen aus der Stadt.

Besonders interessierte die Besucherinnen die Verwertung von Bioabfall in der Vergärungsanlage am Standort Boden. Bei der Vergärung von Bioabfall entstehen Biogas und Biodünger. Mit der gewonnenen Energie wird der Strombedarf der Vergärungsanlage abgedeckt, der weitaus größte Anteil der Stromproduktion wird aber in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Der entstandene Biodünger ist bei Landwirten sehr beliebt und geht auf die Felder in der Umgebung.

Zum Schluß der informativen Veranstaltung stellten die Altenkirchner Landfrauen fest, dass Abfall nicht einfach nur Müll ist, sondern viele Wertstoffe beinhaltet. Foto: Frank Eckenbach