Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

BAB 60 – WITTLICH – Falschfahrer verursacht tödlichen Unfall auf der A 60

Gegen 12:15 Uhr meldete ein Zeuge einen Falschfahrer auf der A 60. Der Zeuge befuhr die Autobahn von der Anschlussstelle Wittlich-West kommend in Richtung Belgien. Der Falschfahrer kam ihm in Höhe Fintenkapelle entgegen und setzte seine Fahrt, auf der Fahrbahn Wittlich – Lüttich, in Richtung Wittlich fort. Zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-West kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und verursachte so einen schweren Verkehrsunfall, dem er in der Folge selbst erlag.

Die vorläufige Bilanz des tödlich verlaufenden Falschfahrerunfalls: Eine getötete, mindestens eine schwer- und mindestens zwei leicht verletzte Personen. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse der Polizei waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Die Verletzten wurden zunächst vor Ort rettungsdienstlich versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber und Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz befanden sich mehrere Feuerwehren, Rettungsdienste, ein Rettungshubschrauber, der Hubschrauber der Polizei und Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Schweich sowie weiteren umliegenden Polizeidienststellen. Quelle: Polizei