Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

NEITERSEN – 18. Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar

Der 18. Neiterser Spielzeug- und Kleiderbasar fand in der Wiedhalle in Neitersen statt. Es konnten wieder Spielsachen und Kleidung zu günstigen und fairen Preisen erworben werden. Organisiert wurde der Baser vom Basar-Team, dem Elternausschuss und dem Förderverein der Kindertagesstätte Pusteblume. Das eingespielte Team wurde auch dieses Mal von vielen neuen Helfern unterstützt! Für diesen Basar nahmen sie Ware von mittlerweile 100 Verkäufern in Kommission und sortierten diese nach Größen und Rubriken übersichtlich in der Halle zum Verkauf. In drei Stunden Verkaufszeit wechselten eine Menge toller Sachen ihren Besitzer. Die Möglichkeit mit Paypal zu zahlen, wurde erneut sehr gut angenommen.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt – es gab wieder Kuchen, heiße Waffeln und frischgebackene Brezeln zum Mitnehmen. Man war überwältigt von der Besucherzahl und der vielen positiven Resonanz – es war ein voller Erfolg! Der Erlös des Tages kommt wie immer den Kindern der Kita Pusteblume zugute. Der Termin für den Frühlingsbasar steht auch schon fest: Samstag, der 9. März 2024. Nähere Informationen und Anmeldung für die Warteliste unter: basar-neitersen@web.de. Auf diesem Weg bedankt sich das Basar-Team bei allen Verkäufern, Käufern, Besuchern, Helfern und dem Team der Kita Pusteblume! Jeder einzelne macht den Basar zu dem was er ist!