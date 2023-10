Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

DÖTTESFELD-BREITSCHEID – Wohnhausbrand in Döttesfeld-Breitscheid

Am 16. Oktober 2023 kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Döttesfeld Ortsteil Breitscheid. Die Kriminalinspektion Neuwied hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am 17. Oktober 2023 waren Brandermittler vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden dürfte im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen. Es kam zu keinem Personenschaden. Quelle: Polizei