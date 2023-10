Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

BENDORF – Sachbeschädigung durch Graffiti in Bendorf

In der Nacht vom Dienstag, 17. auf Mittwoch, 18. Oktober 2023, wurden in der Zeit zwischen 18:00 und 07:00 Uhr im Bereich des Kirchplatzes und der Hauptstraße in Bendorf mehrere, inhaltlich identische Graffiti mit roter Sprühfarbe an Hauswände gesprüht. Die Polizei Bendorf bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Täter beitragen können. Quelle: Polizei