Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

BETZDORF – Beschädigung einer Schaufensterscheibe in Betzdorf

In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2023 wurde in der Betzdorfer Innenstadt, in der Decizer Straße, gegen 04:00 Uhr die Scheibe eines Kiosks mit Postannahmestelle beschädigt. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei