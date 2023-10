Veröffentlicht am 20. Oktober 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten – Schweitzer: Zügige Arbeitsaufnahme ist zentral für den Spracherwerb

Anlässlich der Ankündigung von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten mit Bleibeperspektive durch einen „Integrationsturbo“ deutlich beschleunigen zu wollen, erklärt Arbeitsminister Alexander Schweitzer: „Es ist paradox: In nahezu allen Wirtschaftsbereichen herrscht Fachkräftemangel. Gleichzeitig werden die wertvollen Potenziale von Tausenden erwerbsfähigen Geflüchteten in Deutschland derzeit nicht voll ausgeschöpft. Die Ankündigung von Bundesarbeitsminister Heil, bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt die Anstrengungen zu erhöhen, ist daher ausdrücklich zu begrüßen.“ Es sei richtig, dass die Menschen, die arbeitsfähig sind, auch zügig dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, um ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten zu können. „Das Erlernen der deutschen Sprache ist elementar für eine zügige Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. Die tägliche Sprachpraxis im Arbeitsleben und im Miteinander mit Kolleginnen und Kollegen sind neben Sprachkursen und Sprachlernprogrammen ein wichtiger Hebel, um den Integrationsprozess zu beschleunigen“, so der Minister.

Gleichzeitig müssen Unternehmen bereit sein, auch Menschen eine Chance zu geben, die noch nicht über sehr gute Deutschkenntnisse verfügten und noch Qualifizierungsbedarfe haben, betonte Arbeitsminister Schweitzer. „Wir brauchen die Betriebe und Unternehmen, die in die Menschen investieren wollen und eine Willkommenskultur im Betrieb leben. In Rheinland-Pfalz haben wir bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine mit den Arbeitsmarktakteurinnen und -akteuren sowie den Sozialpartnern eine „Chancengarantie“ für die Geflüchteten vereinbart. Die Botschaft war schon damals: ‚Wir geben Euch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt‘. Ich bin sicher, dass wir hieran gut anknüpfen und gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern im Beschäftigungsbeirat neue Impulse setzen können.“