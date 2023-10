Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet erneut und in anderer Form Kurse im FELDENKRAIS an. Ab dem 08. November geht es unter neuer Leitung los.

Treu der Titel und das Motto „In Bewegung“ mit FELDENKRAIS – bleibt im Kursangebot vieles beim Alten. Wegen der konstant hohen Nachfrage und um möglichst konstant ein Angebot zu schaffen, wurden zwei kürzere Kurse an Stelle des gewohnt relativ langen Kurses angeboten. Der zweite Kurs beginnt nun bald.

FELDENKRAIS schult die Wahrnehmung – für sich selbst, in der Bewegung, im Raum. Von da aus, wenn man also genauer weiß, wie man was macht, werden neue Bewegungsmöglichkeiten erkundet und ausprobiert. Man steht nicht im Vergleich mit anderen, es gibt keine Leistungsanforderungen von außen, ja es gibt noch nicht mal ein Richtig oder Falsch. Es ist ein Raum, der Zeit lässt, sich selbst in der Bewegung zu erforschen – akzeptierend und wertschätzend. Davon ausgehend, dass Körper, Denken und Gefühle eins sind, ist der Ansatz im FELDENKRAIS die körperliche Bewegung. In den Bewegungsfolgen von Moshé Feldenkrais geht es konkret darum, dass der Körper in seiner eigenen Sprache, nämlich der Selbstwahrnehmung von Bewegung, sich verstehen, mit sich experimentieren und lernen kann. Es geht um Stütze und Aufrichtung, Spannung und Entspannung, ums Tun und Geschehenlassen.

Diesem Gedanken widmet sich nun auch die neue (ergänzende) Kursleitung Annette Reissmann – Schülerin von Christina Schneider und ebenso qualifizierte FELDENKRAIS-Pädagogin. So ist es möglich in teils komplexen Beschwerden Linderung zu erfahren. Der Kurs ist für Menschen jeden Alters, auch ohne besondere Vorerfahrungen, geeignet. Neu ist, dass der Kurs nur sechs Termine umfass und daher auch kostengünstiger ausfällt (78 €). So kann regelmäßig die Zeit mittwochs von 19:30 bis 20:45 Uhr der bewussten Bewegung gewidmet werden. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.