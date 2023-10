Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Landfrauen besuchen „Neue Arbeit“

Der Verein „Neue Arbeit e.V.“ kümmert sich seit fast 35 Jahren um die berufliche und soziale Integration von Benachteiligten. Um die Tätigkeiten des Vereins kennen zu lernen, besuchen die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen die Räume in der Philipp-Reis-Straße in Altenkirchen. Sie treffen sich, bei eigener Anreise, am Freitag, den 3. November 2023 um 11.00 Uhr am „Kochpunkt“. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stellen die Geschäftsführerin Stefanie Schneider und der 1. Vorsitzende Rainer Düngen den Verein vor. Dauer ca. 2 Stunden. Anmeldung bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065