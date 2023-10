Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Verkehrsunfallflucht auf der L 260 in Heimbach-Weis

Mittwoch, 18. Oktober 2023 meldete die Straßenmeisterei der Polizei Neuwied einen Unfallschaden an der Schutzplanke an der L 260 kurz hinter Heimbach-Weis in Fahrtrichtung Gladbach. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass die Schutzplanke auf einer Länge von circa 40 Metern erheblich beschädigt wurde. Offenbar kam ein Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem flüchtigen Fahrzeug, es könnte sich um einen Lkw gehandelt haben, und es dürfte erheblicher Schaden entstanden sein. Die Unfallzeit kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de mit der PI Neuwied in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei