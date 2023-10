Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

URBAR – Zusammenstoß mit Bagger in Urbar – Pkw-Fahrerin flüchtet

Mittwochmittag, 18. Oktober 2023, gegen 14:10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Baggerfahrer die Arenberger Straße in Urbar aus Richtung der Straße „Am Schützenplatz“ kommend in Fahrtrichtung Koblenz-Niederberg. In Höhe des Bauhofes wurde der Baggerfahrer von einer unbekannten Pkw-Fahrerin überholt. Die scherte jedoch bei dem Überholvorgang zu früh nach rechts wieder ein und touchierte den Bagger im linken, vorderen Bereich. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei ihr soll es sich um eine ältere Frau mit grauen Haaren gehandelt haben. Die war mit einem weißen Toyota Aygo unterwegs, der auf Grund des Zusammenstoßes über die gesamte, rechte Fahrzeugseite beschädigt sein dürfte. Der entstandene Schaden kann von der Polizei derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und oder der flüchtigen Pkw-Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei