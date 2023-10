Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

HEUZERT-LIMBACH – Schrottsammler in Heuzert und Limbach beim Diebstahl ertappt

Mittwochvormittag, 18. Oktober 2023, 11:50 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin von Heuzert den Diebstahl eines Werkzeuges von ihrem Grundstück. Kurz darauf stellte sie einen weißen Transporter mit WW-Kennzeichen bei der eigenen Nachsuche in Astert fest. Mit diesem Fahrzeug waren drei Schrottsammler unterwegs, die den Transporter mit Metallschrott beladen hatten. Darunter fand sich auch das abhanden gekommene Werkzeug. Die Sammler legten eine Sammelerlaubnis vor, deren Gültigkeit für diese Region noch überprüft wird. Da die Herkunft des sonstigen Metallschrotts nicht geklärt werden konnte, wurde er durch die Polizei Hachenburg vorläufig sichergestellt. Es wird um Mitteilung gebeten, wenn aktuell im Bereich Kroppacher Schweiz Diebstähle von typischem Schrottsammlergut wie Fahrrädern, Metallschrott, Werkzeugen und ähnlichen Gegenständen festgestellt werden. So könnte der ein oder andere Gegenstand weiteren Diebstählen dieser Gruppe zugeordnet werden. Meldungen bitte an Polizei Hachenburg, 02662 95580. Quelle: Polizei