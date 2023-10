Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigungen an fünf Gräbern in Betzdorf

Unbekannte beschädigten in dem Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 13. Oktober 2023, 15:00 Uhr und Sonntagabend, 15. Oktober 2023, 18:00 Uhr fünf Grabstätten. In einem etwas abgelegenen und eng begrenzten Bereich in der Nähe der Engelsteinstraße wurden fünf Grabsteine umgestoßen und dabei teilweise aus der Betonverankerung gerissen. Weitere Veränderungen wurden nicht festgestellt. Hinweise auf die möglichen Täter haben sich bei der Anzeigenaufnahme und auf dem Friedhof nicht ergeben. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen zu Personen und oder Fahrzeugen an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. Quelle: Polizei