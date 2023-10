Veröffentlicht am 19. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl einer Rüttelplatte in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 17. Oktober 2023, 18.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 18. Oktober 2023, 08.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, in der Frankfurter Straße, zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten von einer Baustelle eine schwarz-gelbe Rüttelplatte des Herstellers Bomag. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei