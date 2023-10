Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

ETZBACH – Sachbeschädigungen im Bereich der Grundschule und des Kindergartens in Etzbach

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. Oktober 2023, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 18. Oktober 2023, 07.50 Uhr, kam es im Bereich der Grundschule und des Kindergartens Etzbach zu mehreren, teils massiven, Sachbeschädigungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigten die unbekannten Täter einen Mülleimer, einen Briefkasten, einen Gartenzaun, einen Zelt-Pavillon sowie ein Regenfallrohr. Weiterhin wurde eine abgeschlossene Gartenhütte mit roher Gewalt aufgerissen und die darin befindlichen Gegenstände auf dem Gelände verteilt. Außerdem verbrannten die Täter in einer Ecke des Schulhofes Papier, ohne dass hierdurch etwas beschädigt wurde. Der durch die beschriebenen Sachbeschädigungen entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es bereits am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigungen in diesem Bereich gekommen ist. In der Zeit zwischen Freitag, 13. Oktober 2023, und Sonntag, 15. Oktober 2023, entzündeten unbekannte Täter ein Feuer an der Wand der Turnhalle. Es wurden Papier und Pappe verbrannt, wobei durch den Ruß leichter Sachschaden an der Fassade entstand. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei