Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

ETZBACH – Verkehrsunfall auf der K 60 in Etzbach – zwei Personen verletzt

Mittwochmorgen, 18. Oktober 2023, gegen 07.00 Uhr, ereignete sich in Etzbach, im Ortsteil Heckenhof, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße (K) 60, aus Richtung Etzbach kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße (B) 62. An der Einmündung B 62 / K 60 beabsichtigte sie, nach links, in Richtung Wissen einzubiegen, und es kam zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, der die B 62, aus Richtung Wissen kommend, befuhr. Die Unfallverursacherin und die 25-jährige Fahrerin des zweiten beteiligten Pkw erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die B 62 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Quelle: Polizei