Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

FLAMMERSFELD – DFB Fortbildung in der Kita Flammersfeld

Spielen – Erfahren –Erleben! So lautete das Motto in der Kindertagesstätte Flammersfeld. 15 Kitas der VG Altenkirchen / Flammersfeld und eine Kita der VG Hachenburg hatten sich für eine vom DFB angebotene Fortbildung in Bezug auf spielerische Heranführung der Sportart Fußball angemeldet. Nach der Begrüßung aller Teilnehmer und der zwei DFB Referenten durch die Kita Leitung Monika Wagner und Sascha Koch (VG Altenkirchen) starteten die Teilnehmer zu einem 80% praxisorientiert angelegten Vormittag. Ziel der Referenten war es, möglichst viele praxisnahe Beispiele mit den Kindern und später mit den Teilnehmern in der Kita Turnhalle zu vermitteln. Ein Dank ging an das Team des „Fußballverband Rheinland e.V.“ Marcel Mohr, Klaus Pörtner und Manfred Rehbein.