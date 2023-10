Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

EICHELHARDT – Bewegungsaktionstag der Kita Goldwiese in Eichelhardt

Die Kita „Goldwiese“ in Eichelhardt nahm an der Aktion der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ gemeinsam mit „The Daily Mile“ teil. Die Initiative soll einen Beitrag für mehr Spaß an Bewegung und einen gesunden Lebensstil leisten.

Bewegung hat in der Kita einen sehr hohen Stellenwert und ist ein Schwerpunkt der Arbeit. Also war es für die Kita ganz klar, dass sie an dieser Aktion teilnehmen würde. Seit 2007 qualifiziert sich die Kindertagesstätte Goldwiese in Eichelhardt alle vier Jahre erneut zur Bewegungskita des Landes Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit den Kindern überlegte man, wie dieser Tag gestaltet werden kann. Ein Bewegungsgang für Groß und Klein sollte es werden!

Am Donnerstagmorgen starteten also alle Kinder und Erzieherinnen aus den drei Gruppen der Kindertagesstätte ihren Bewegungsgang. Jedes Kind bekam ein Bewegungsarmband geschenkt und trug dieses stolz am Bewegungsaktionstag.

Auf dem Weg zum Eichelhardter Spielplatz kamen alle wie gewünscht in Bewegung. In ihrem eigenen Tempo liefen sie an der frischen Luft durch Eichelhardt und erkundeten im Anschluss den öffentlichen Spielplatz. Die zuvor in der Kita hergestellten Apfelchips wurden als kleiner Snack auf dem Spielplatz verteilt und schmeckten allen Teilnehmenden sehr gut. Gut gelaunt ging es nach der „bewegenden Zeit“ wieder zurück in die Kita.