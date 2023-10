Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kindertagesstätte „Traumland“ in Altenkirchen bot Frühstück unter dem Motto „Fair und lecker“ an

Die Faire Woche ist die größte Aktionswoche zum fairen Handel in Deutschland. Sie fand 2001 zum ersten Mal statt und wird seit 2003 jedes Jahr in der zweiten Septemberhälfte durchgeführt. Veranstalter der Fairen Woche ist das Forum Fairer Handel in Kooperation mit Fairtrade Deutschland und dem Weltladen-Dachverband.

Auch die Kindertagesstätte (Kita) „Traumland“ als zertifizierte „Fairtrade Kita“ hatte sich in diesem Jahr wieder an der Fairen Woche beteiligt. Am Mittwoch, den 20.09. 2023 fand unter dem Motto „Fair und lecker“ ein Frühstück in allen fünf Gruppen der Einrichtung statt. Alle Lebensmittel und Speisen, die an diesem Vormittag angeboten wurden, stammten aus fairem Handel oder wurden von regionalen Produzenten bezogen. Neben selbstgemachtem Knuspermüsli mit Joghurt und Obst waren die selbstgemachten Schoko-Bananen für die Kinder ein besonderer Leckerbissen.

Für die Eltern der Kita-Kinder gab es während der Bring- und Abholzeit im Foyer der Kita Fairtrade Kaffee, fair gehandelte Säfte und Plätzchen sowie Informationen zum Thema „Fairtrade“ und dem Weltladen in Altenkirchen.

Darüber hinaus konnten die älteren Kita-Kinder an diesem Vormittag etwas über fair gehandelte Produkte erfahren. Gemeinsam mit Sabine Stein und Silke Hillert vom Weltladen Altenkirchen und einer Handpuppe, dem Affenmädchen Lotte, wurden die Kinder zu Fairtrade-Detektiven. Dabei kamen sie darüber ins Gespräch, was fair und unfair ist. Sie waren sich einig, dass es besser ist, fair gehandelte Produkte zu kaufen, damit die Menschen, die die Dinge herstellen genug Geld zum Leben haben und ihre Kinder zur Schule gehen können, statt auf einem Feld zu arbeiten.

Natürlich muss man dazu auch wissen, woran man fair gehandelte Produkte erkennt. Mit Hilfe der drei Gäste aus dem Weltladen waren die Kinder nach kurzer Zeit zu guten Fairtrade-Detektiven geworden, die die Zeichen des fairen Handels auf vielen Produkten wiederfinden konnten.