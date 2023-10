Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – 25-jährige Dienstjubiläen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Gleich vier Jubilare – Roland Berkemeier, Torsten Marenbach, Michael Pees und Guido Schröder – feierten jüngst bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Zu diesem Anlass sprach ihnen Bürgermeister Fred Jüngerich im Rahmen einer kleinen Feierstunde seine herzlichen Glückwünsche aus, überreichte eine Dankurkunde zusammen mit einem Geschenk der Verwaltung und wünschte für die weitere berufliche Laufbahn alles Gute.

Roland Berkemeier aus Weyerbusch hat nach seiner Ausbildung 1977 bis 1980 zum Maurer bis 1993 in seinem Beruf gearbeitet. Danach war er kurze Zeit als Kraftfahrer und im Anschluss als Hausmeister in einem Unternehmen in Eichelhardt tätig. 1999 begann er als Bauhofarbeiter bei der Verbandsgemeinde.

Torsten Marenbach aus Hemmelzen absolvierte 1989 bis1993 seine Ausbildung als Energieanlagenelektroniker, Fachrichtung Betriebstechnik, und arbeitete danach in seinem Beruf bis 1998 in einem Unternehmen in Hemmelzen. Von 1998 bis 2006 war er bei den Verbandsgemeindewerken als Facharbeiter in der Werkskolonne (Bereich Abwasserbeseitigung) tätig und übernahm 2006 die Vorarbeiterstelle bei der Abwasserkolonne. 2014 wurde er zum Sicherheitsbeauftragen ernannt.

Michael Pees aus Güllesheim absolvierte 1998 bis 2002 die Ausbildung zum Ver- und Entsorger, Fachrichtung Abwasser bei der ehemaligen Verbandsgemeinde Flammersfeld. Seit 2002 arbeitet er als Ver- und Entsorger im Klärwerk in Peterslahr.

Guido Schröder aus Höchstenbach absolvierte 1986 bis1989 seine Ausbildung als Blumen- und Zierpflanzengärtner bei einer Gärtnerei in Puderbach und arbeitete dort bis 1990 als Gärtnergeselle. Von 1991 bis 1999 übte er diesen Beruf in einer Gärtnerei in Altenkirchen aus. 1999 trat er als Bauhofarbeiter im Bereich Landschaftspflege/Grünflächen eine Stelle bei der Verbandsgemeinde an; seit 2013 ist hier Vorarbeiter.

Die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen überbrachte Mathias Rabsch als Personalratsvorsitzender und überreichte jeweils einen Blumenstrauß.

Foto: (v.r): Bürgermeister Fred Jüngerich, Ralf Weingarten (stellv. Büroleiter), Joachim Schuh (2. Stellv. Werkleiter), Torsten Marenbach, Roland Berkemeier, Michael Pees, Guido Schröder und Mathias Rabsch (Personalratsvorsitzender) Foto: Verbandsgemeindeverwaltung