Veröffentlicht am 18. Oktober 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN – Neue Leitung in den Kindertagesstätten Fluterschen und Weyerbusch

Bürgermeister Fred Jüngerich übertrug Anja Stock die Leitung für die Kita „Sternschnuppe“ in Fluterschen und Antje Gerhards die Leitung der Kita „Sonnenschein“ in Weyerbusch. Anja Stock und Antje Gerhards sind seit 1. Oktober 2023 erste Ansprechpartnerinnen für Kinder, Eltern und die Mitarbeiter/-innen der Kitas in Fluterschen und Weyerbusch.

Anja Stock absolvierte ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin an der Fachschule für Sozialwesen in Wissen und arbeitete bis 1997 in den Kindergärten Alsdorf und Wissen. Von 1997 bis 2021 war sie in verschiedenen Einrichtungen in Süddeutschland und seit 2022 in der Kindertagesstätte in Fluterschen als Erzieherin tätig. Für die zukünftige Arbeit ist es ihr besonders wichtig, dass sich die Kita „Sternschnuppe“ gemeinsam mit dem Kita-Team stetig weiterentwickelt und an der bisherigen guten Arbeit des Teams anknüpft. Dazu gehören insbesondere der weitere Ausbau des Schwerpunkts „Bewegungskita“.

Antje Gerhards schloss 1985 ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin ab und hatte im Anschluss bis 1989 die Kindergartenleitung in einem Kindergarten in Rodgau. Nach verschiedenen Stationen in Döttesfeld und Steckenstein war sie in den darauffolgenden Jahren in einigen Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eingesetzt, zuletzt von 2022 in Fluterschen als Leiterin. Für die zukünftige Arbeit in der Kita „Sonnenschein“ möchte sie das gute Miteinander und den offenen und respektvollen Umgang mit Kindern, Eltern und dem Kita-Team weiter stärken und auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Dazu gehören die Weiterentwicklung der Schwerpunkte Bewegung, Förderung der Sprachbildung und das Erlangen von Kompetenzen wie Selbstkompetenz, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Lernmethodische Kompetenz und Resilienz.

Foto: (v.l.): Bürgermeister Fred Jüngerich, Ralf Weingarten (stellv. Büroleiter), Anja Stock, Antje Gerhards und Sascha Koch (Fachbereichsleiter Soziales & Generationen) Foto: Verbandsgemeindeverwaltung