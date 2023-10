Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Auf den Spuren der mexikanischen Küche

Mit großer Begeisterung wurde kürzlich in einem von der Kreisjugendpflege Altenkirchen angebotenen Kinderkochkurs mit Schwerpunkt „Mexiko“ eine Taco-Bar aufgebaut. Dank einer Förderung im Rahmen der „Interkulturellen Wochen“ konnten die Jungköche in den Räumlichkeiten des Ev. Jugendzentrums in Hamm (Sieg) schnippeln, raspeln, hobeln und braten, was das Zeug hält. Das sehr appetitliche Ergebnis wurde im Anschluss von den jungen Köchinnen und Köchen mit Genuss verspeist. Zudem blieb noch genügend Zeit, um unter fachkundiger Anleitung der Referentin Anna Ehlgen („Probier´s doch mal“) ausgefallene Obstsnacks zu kreieren. Weitere Infos und Angebote der Kreisjugendpflege sind unter der Mailadresse jennifer.weitershagen@kreis-ak.de erhältlich.

Foto: Die jungen Köchinnen und Köche begaben sich auf eine kulinarische Reise nach Mexiko. Foto: Kreisverwaltung/Jennifer Weitershagen