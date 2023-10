Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wandervögel am Mittwoch, 18. Oktober 2023 am blauen Stein unterwegs

Wandervögel am Mittwoch, 18. Oktober 2023 am blauen Stein unterwegs. Es ist nur ein kleiner Schritt über die Kreisgrenze in den Rhein-Sieg Kreis. Ein sehr schöner Rundweg mit wunderschöner Fernsicht und einem sehenswerten Naturdenkmal wartet auf die Teilnehmer. Der Weg ist leicht, ohne große Höhenunterschiede und unter 7 Kilometer Länge. Es ist eine geführte kostenfreie Wanderung, an der ohne Anmeldung teilgenommen werden kann. Hunde dürfen gerne mitwandern. Start ist um 13:30 Uhr in Altenkirchen, Parkplatz Weyerdamm und ab 14 Uhr Wanderparkplatz blauer Stein, in Kuchhausen. Info: 12681/2890