STRASSENHAUS – Polizei Straßenhaus zieht Bilanz: Zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt

In der zurückliegenden Woche führte die Polizeiinspektion Straßenhaus verstärkte Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung „Ablenkung im Straßenverkehr“ durch. Hintergrund war die ROADPOL-Kontrollwoche „Focus on the Road“ der europäischen Verkehrspolizeien, sodass die verbotswidrige Nutzung elektronischer Geräte – insbesondere Mobiltelefone – im Straßenverkehr überwacht wurde. Damit sollte das Thema Ablenkung verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und die Gefahren verdeutlicht werden. Denn: Eine Blickabwendung von lediglich zwei Sekunden führt schon dazu, dass bei einer Fahrt mit 50 km/h fast 28 Meter „blind“ zurückgelegt werden. Im schlimmsten Fall führt dies zu einem Verkehrsunfall.

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik wurden im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus entsprechende Kontrollen durchgeführt. Dabei konnten über mehrere Tage verteilt 54 Personen festgestellt werden, die während der Fahrt ein Mobiltelefon oder anderes elektronisches Gerät benutzten. Dies wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister nach sich ziehen.

Großformatige Plakate der Initiative „Runter vom Gas“ mit den Schlagworten #FINGERVOMHANDY brachten an den Kontrollstellen die Botschaft der Polizei auf den Punkt.

„Den meisten Verkehrsteilnehmern war zwar bekannt, dass die Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt nicht erlaubt ist. Vielen war jedoch nicht bewusst, wie sehr sie ihr Smartphone ablenkt. Dies verdeutlicht die Situation, als ein Polizist zum Anhalten eines PKW auf der Fahrbahn stand und von einem Fahrzeugführer fast zu spät erkannt wurde, weil der Fahrer nur auf sein Handy schaute“ resümiert Polizeioberkommissar Dennis Ströder, der die Kontrollmaßnahmen im Dienstgebiet koordinierte. Bemerkenswert war eine junge Frau, die gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden die Kontrollstelle passierte und dabei ihr Handy nutzte. Sie zeigte sich weiter uneinsichtig, sodass im Verfahren über eine Erhöhung des Bußgeldes zu entscheiden ist.

Weiterhin wurden 25 Fahrzeuginsassen festgestellt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Außerdem stellten die eingesetzten Polizeibeamten aufgrund technischer Mängel an Fahrzeugen und nicht mitgeführter Dokumente eine stattliche Anzahl von Fahrzeugmängelberichten und Kontrollaufforderungen aus. Hinzu kommen zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unzulässigen technischen Veränderungen an Fahrzeugen, die zunächst zur Untersagung der Weiterfahrt führten.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus weist abschließend auf die erheblichen Gefahren für den Straßenverkehr hin, wenn Sie bei der Autofahrt abgelenkt sind. Daher appelliert die Polizei: „Richten Sie Ihren Blick auf die Straße und nicht auf das Mobiltelefon!“ Quelle: Polizei