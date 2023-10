Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

URBACH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (3,75 Promille) auf der BAB 3

Montagvormittag, 16. Oktober 2023 gegen 10:20 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall gemeldet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW den Beschleunigungsstreifen der Raststätte „Urbacher Wald“ auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Fahrzeugführer deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 3,75 Promille. Am PKW und an der Schutzplanke entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Quelle: Polizei