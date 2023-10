Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

NEUWIED – Diebstahl eines Motorrads in Neuwied-Engers

In der Nacht des 13. Oktober 2023 zwischen 03:40 und 08:00 Uhr wurde in Neuwied-Engers im Schützengrund ein Motorrad entwendet. Bei dem Krad handelt es sich um eine BMW R 1200 GS, schwarz. Das Motorrad stand auf einer Parkfläche parallel zur Fahrbahn und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Aufgrund dessen ist davon auszugehen, so die Polizei, dass das Krad abtransportiert wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei