Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

KOBLENZ – Infostand im Löhr-Center zum Tag des Einbruchschutzes

Die dunkle Jahreszeit steht wieder bevor – damit steigen leider auch die Einbruchszahlen an. Im Rahmen der landesweiten Aktion „Tag des Einbruchschutzes“ bietet das Polizeipräsidium Koblenz am Samstag, 28. Oktober 2023, von 10:00 bis 17:00 Uhr, im Löhr-Center einen Infostand, an dem sich die Bevölkerung über sinnvolle Maßnahmen zum Einbruchschutz und alle anderen Themen der Prävention informieren kann. Darüber hinaus bietet die Polizei auch kostenfreie Einbruchschutzberatungen vor Ort an. Informationen dazu gibt es unter der Rufnummer 0261/103-2865. Lassen Sie sich von beraten. Quelle: Polizei