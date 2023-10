Veröffentlicht am 17. Oktober 2023 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Versuchter Einbruch in Wohnmobil in Bad Hönningen

Am späten Freitagabend versuchten unbekannte Täter in ein Wohnmobil auf dem Campingplatz einzubrechen. Die Täter hebelten die hintere Scheibe des Fahrzeugs auf, als der Besitzer im Fahrzeug wach wurde und sich bemerkbar machte. Er konnte noch erkennen, dass zwei Männer auf einem Fahrrad flüchteten. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei