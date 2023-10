Veröffentlicht am 16. Oktober 2023 von wwa

SCHÜRDT – Ein ganz Großer hat seine letzte Reise angetreten – Chico 06.12.2012 – 13.10.2023

Viel zu holprig kamst Du ins Leben und unter so schwierigen Umständen in DEIN Leben. In ein Leben, in dem Du sein durftest wie Du bist, ein Leben in dem Du mit Liebe und Empathie empfangen und umsorgt wurdest. Ein Leben, in dem Du deine eigenen Macken und so manche Eigenarten entwickeln durftest und dafür so sehr geliebt wurdest.

Dein riesiger Körper beherbergte eine so zarte Seele, die jeder durch deine sanften Augen sehen durfte, wenn man hinsehen wollte – aber ein großes Herz braucht eben viel Platz. Im letzten Jahr hast Du mit Zero eine Kommunikationsebene aufgebaut, die wir alle wahrscheinlich nicht verstanden haben, aber an jedem Tag, an dem Ihr Euch in Luftlinie sehen konntet, gehört haben. Auch wenn Du erst im letzten Jahr zu meinem Alltag gehört hast, werde ich Dich vermissen. Dein Hallo, mit gefolgtem Kopf anstupsen, Dein Anlehnen, wenn ich an Dir rumgezupft habe – wir haben uns verstanden. Über die Gefühlsebene von Hunden kann ich nur meine Eindrücke mit meinen Gefühlen verbinden, aber die DREI aus dem Trailerpark haben heute morgen am Zaun nebeneinander gestanden und zu Dir rüber gesehen. Sie haben nur geschaut und nichts gesagt, eine Stimmung, so voller Ehrfurcht und Liebe und ich glaube im Sinne „meiner“ Hunde sage ich: wir verabschieden uns von einem ganz GROSSEN: – wo Du auch bist, nehmen Dich die alten Hasen: Trampes, Rollie, Linda, Farina, Sammy, Benny, Eduard, Jule, Motte, Bonny, Emma und Hagen in Empfang. Paul, Janosch und Polly können als ebenfalls Neulinge mit Dir Euer Reich erkunden. Ein Reich ohne Schmerzen, ohne Grenzen und gefüllt mit der Liebe, die Euch alle von hier unten beflügelt. Run free ……. Wolfgang und Sylvia …. ich fühle mit euch: Diana